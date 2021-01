Lavoro: Catalfo, in Italia consistente numero lavoratori percepisce salari non dignitosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante nel nostro Paese si registri una copertura quasi totale della contrattazione collettiva (che si attesta al 98 per cento della forza lavoro impiegata nel settore privato e riguarda oltre il 99 per cento delle aziende private), purtroppo un consistente numero di lavoratori percepisce salari non dignitosi. Ciò è quanto emerge anche dall’ultimo rapporto annuale dell’Inps che, ipotizzando diversi importi del salario minimo regolato dalla legge, individua: 2.596.201 lavoratori 'sotto soglia', se si considera un salario minimo tabellare (e un importo minimo pari a 8 euro) e 2.840.893 se si includono nella nozione di salario minimo anche le mensilità aggiuntive (e un importo minimo pari a 9 euro)". Lo ha sottolineato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, nella sua audizione davanti alla commissione Lavoro della Camera sulla proposta di direttiva europea sul tema dei salari minimi. "L’insufficienza dei salari percepiti dai lavoratori italiani", ha aggiunto l’esponente dell’esecutivo, "risulta confermata anche dalle stime relative al numero di soggetti che, pur essendo titolari di un rapporto di lavoro, percepiscono il reddito di cittadinanza. Più precisamente, in base alle informazioni in mio possesso, sono 365.436 i beneficiari della misura che, alla data dell’8 gennaio 2021, risultano titolari di un rapporto di lavoro attivo, il 75 per cento dei quali nel settore dei servizi. Ciò significa - ha concluso Catalfo - che almeno 365.436 individui, pur lavorando, non riescono ad avere una vita dignitosa". (Rin)