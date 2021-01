Violenza donne: assessora Sociale Roma, quest'anno 4,3 milioni in bilancio per contrasto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro la violenza sulle donne il Campidoglio ha previsto quest’anno fondi per oltre 4 milioni e 300 mila euro. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessora al Sociale di Roma, Veronica Mammì che spiega: "Un impegno concreto, in linea con l’importanza di mettere fine ai soprusi e sostenere le donne verso la libertà. I servizi del Comune sono infatti fondamentali in questo percorso. In questi anni abbiamo aperto 5 nuovi centri antiviolenza, che offrono ogni giorno aiuto e consulenze specialistiche alle donne che chiamano per uscire dai maltrattamenti. Abbiamo aperto una nuova casa per la semiautonomia e un innovativo servizio di cohousing in cinque appartamenti per accogliere le donne, insieme ai loro bambini, e accompagnarle giorno dopo giorno fino alla piena sicurezza e indipendenza. Nuove strutture di questo tipo - aggiunge Mammì - sono vicine all’apertura, grazie a un lavoro di progettazione che abbiamo portato avanti per rinforzare l’intera rete antiviolenza cittadina. Abbiamo pubblicato bandi e trovato immobili, anche tra gli appartamenti confiscati alla criminalità organizzata, li abbiamo manutenuti e arredati, gli abbiamo ridato nuova vita al servizio delle donne e dei loro figli. E continueremo così, per aprire quest’anno ancora nuovi punti di riferimento che possano rappresentare un approdo sicuro e un segnale chiaro che lanciamo come Comunità. Ringrazio il dipartimento Pari opportunità di Roma Capitale e i Municipi, insieme alle nostre operatrici, associazioni ed enti gestori delle nostre strutture, che ogni giorno contribuiscono insieme al Comune a sostenere sempre più donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza. A fianco a questi servizi abbiamo previsto anche il progetto A scuola di parità, rivolto agli studenti degli istituti secondari di secondo grado del territorio cittadino. Perché - conclude - il rispetto, il contrasto alla violenza e le pari opportunità devono essere un tema presente, ragionato e affermato ogni giorno, soprattutto tra i giovani, anche tra i banchi". (Rer)