Malesia: stato d’emergenza, forti critiche al premier Muhyiddin

- La decisione del primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, di imporre lo stato d’emergenza nazionale e di sospendere contestualmente le sessioni parlamentari rinviando a tempo indeterminato la convocazione di elezioni generali è oggetto di forti polemiche in queste ore. Secondo l’ex premier Mahathir Mohamad l’iniziativa non era necessaria. “Anche senza uno stato d’emergenza, il governo ha poteri a sufficienza per gestire la situazione Covid-19. Se chiedi a tutti i cittadini di chiudersi in casa, loro lo faranno. Se chiedi loro di non muoversi, loro non si muoveranno”, ha affermato Mahathir al quotidiano “The Star Online”. “Che cos’è che il governo non può fare senza dichiarare l’emergenza nazionale”, ha quindi domandato l’ex premier. Nazri Aziz, parlamentare dell’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno) che ha recentemente ritirato il proprio sostegno alla coalizione di governo Perikatan Nasional, ha dichiarato che si tratta “di un’ammissione di sconfitta”. “Per me quando (Muhyiddin) ha chiesto lo stato d’emergenza ha ammesso di aver perso e di non godere più del sostegno della maggioranza”, ha dichiarato il deputato ai giornalisti. (segue) (Fim)