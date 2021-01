Malesia: stato d’emergenza, forti critiche al premier Muhyiddin (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo stato d’emergenza proclamato in Malesia dal re Al Sultan Abdullah non ci sarà alcuna sessione parlamentare, né sarà possibile convocare elezioni, come ha chiarito il premier in un discorso alla nazione tenuto a seguito della dichiarazione del monarca, che ha imposto lo stato d’emergenza nazionale fino al primo agosto prossimo per fermare la terza ondata di contagi da coronavirus. “Il Parlamento non si riunirà fino al momento indicato dal re. Per tutta la durata dello stato d’emergenza, non si terranno elezioni generali, né statali”, ha spiegato il capo del governo, sottolineando come “alcuni partiti stiano cercando disperatamente di andare al voto”. “Non è mia intenzione convocare elezioni generali. Il problema principale che mi impedisce di consigliare al re di sciogliere il parlamento è proprio la pandemia di Covid-19”, ha aggiunto Muhyiddin, secondo cui il voto “metterebbe a rischio la vita della gente”. Il premier ha anche evidenziato che lo stato d’emergenza “non è un golpe militare”. “Vi assicuro – ha detto - che il governo civile continuerà a funzionare. L’emergenza proclamata dal re non è un golpe militare e i coprifuochi non saranno estesi”. (segue) (Fim)