Abruzzo: Taglieri (M5s), mozione per i pazienti guariti dal Covid

- La presa in carico dei pazienti guariti dal Covid-19 allo scopo di sostenere, al meglio delle possibilità clinico-assistenziali, anche il percorso di superamento delle possibili conseguenze della malattia. Il tutto con l'esenzione dal pagamento del ticket sanitario. È questo il contenuto della mozione depositata dal vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale M5s Francesco Taglieri. "Ormai da circa un anno – spiega – abbiamo a che fare con una patologia che era sconosciuta. E sconosciute erano anche le conseguenze che potevano emergere sui pazienti una volta guariti dal Covid-19. Con la graduale conoscenza della malattia, abbiamo anche scoperto come possano persistere segni di interessamento nei soggetti che tornano negativi al tampone, e per loro si rende necessario il proseguimento delle cure di cui il Sistema Sanitario Regionale ha il dovere di occuparsi, sostenendo pazienti già molto provati dall'aver affrontato il Coronavirus". (segue) (Gru)