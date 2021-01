Covid: Treu (Cnel), piano di ripresa riuscirà col coinvolgimento di parti sociali e produttori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La riuscita dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza dipenderà dalla capacità e dal grado di coinvolgimento delle parti sociali e delle forze produttive del Paese, sin dal dibattito parlamentare come annunciato dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, e dalla governance del Piano stesso. In particolare, come abbiamo avuto già modo di indicare, servono una cabina di regia autorevole e trasparenza sullo stato di avanzamento dei progetti con un’informazione e una rendicontazione puntuale e pubblica”. Lo ha affermato il presidente del Cnel Tiziano Treu, a margine di un’assemblea tematica. (Ren)