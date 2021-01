Bulgaria: ministero Esteri, bulgari evitino luoghi di raduno il 20 gennaio negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Bulgaria ha emesso un avviso per i cittadini bulgari che si trovano negli Stati Uniti affinché evitino i luoghi di raduno il prossimo 20 gennaio, in occasione della cerimonia di inaugurazione del neoeletto Presidente degli Stati Uniti. "Consigliamo ai cittadini bulgari di evitare i luoghi di raduni di massa negli Stati Uniti il 20 gennaio 2021 connessi con la possibilità di manifestazioni in occasione della cerimonia di inaugurazione del neoeletto Presidente degli Stati Uniti. Consigliamo ai cittadini bulgari di osservare rigorosamente le restrizioni temporanee al movimento, nonché di rispettare gli ordini delle autorità locali preposte all'applicazione della legge", ha annunciato il ministero degli Esteri bulgaro secondo quanto riporta l'emittente "Radio Bulgaria". I bulgari negli Stati Uniti che necessitano di assistenza, conclude la nota, possono contattare l'ambasciata bulgara a Washington e i consolati generali a Los Angeles, Chicago e New York. (Seb)