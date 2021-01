Molise: rinnovo Cda Cosib, Fontana (M5s), ”ho depositato esposto ad Anac e procura” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'articolo 7 della legge Severino – spiega Fontana- riguarda, infatti, l'inconferibilità di incarichi a componenti di un organo politico di livello regionale e locale. Inconferibilità prevista per coloro che 'nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione'. Ebbene, il Cda del Cosib è composto interamente da amministratori locali, in carica tanto al momento della nomina che ora. Ed in particolare: il presidente è anche sindaco di Petacciato; accanto a lui nel Cda siedono i sindaci di Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e Campomarino, oltre ad un consigliere comunale di Termoli. Tutti i Comuni interessati sono associati nell'Unione dei Comuni del Basso Biferno, la cui popolazione è ben oltre il limite fissato dal decreto del 2013 (la somma delle popolazioni, esclusa quella termolese, è di circa 42 mila abitanti). Un discorso a parte va fatto per il consigliere termolese, che esercita la sua attività in un Comune che, da solo, supera il limite di 15 mila abitanti, avendo una popolazione censita di 33 mila abitanti". (segue) (Gru)