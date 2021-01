Molise: rinnovo Cda Cosib, Fontana (M5s), ”ho depositato esposto ad Anac e procura” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Fontana " Lo stesso statuto del Cosib, all'articolo 5.4 prevede casi di esclusione obbligatoria 'qualora il consorziato promuova un contenzioso contro il Consorzio su questioni di natura istituzionale'. È questo il caso del Comune di Termoli, che a maggio 2020 ha autorizzato il ricorso contro il Cosib presso il Tribunale di Larino, per un presunto debito nei confronti del Consorzio di circa 2 milioni di euro, più spese, iva e interessi. Il giudizio è tuttora pendente e basterebbe per l'esclusione 'obbligatoria' dal Cda del consigliere rivierasco. A conferma dei dubbi che ho evidenziato nell'esposto, c'è un altro precedente: anche il Tar del Lazio è intervenuto su un caso analogo, pronunciandosi sulla inconferibilità degli incarichi per i pubblici amministratori coinvolti, con la sentenza numero 453 del 9 maggio 2018.Alla luce di tutte queste considerazioni, e allegando i precedenti giuridici citati, ho chiesto la verifica della conferibilità degli incarichi per tutti gli amministratori nominati nel Cda del Cosib, dell'esistenza delle autodichiarazioni e delle eventuali responsabilità personali dei sindaci consorziati. Ci tengo a precisare che non si tratta di un'azione contro degli 'avversari' politici. Credo che i rappresentanti delle istituzioni debbano essere i primi a rispettare le leggi in maniera scrupolosa. Specie se queste ultime servono a garantire la migliore amministrazione possibile di un consorzio da cui dipende lo sviluppo industriale di un'area così importante per la nostra regione". (Gru)