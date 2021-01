Campania: disposto aumento controlli nella Terra dei Fuochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata odierna si è svolta, in modalità telematica, una riunione di coordinamento interprovinciale presieduta dai prefetti di Napoli e Caserta per un aggiornamento sulle attività di contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti nella Terra dei Fuochi. L'annuncio in una nota della prefettura di Napoli. All'incontro nanno partecipato i vertici delle forze dell’ordine di Napoli e Caserta, il comandante delle forze operative Sud unitamente al comandante del Raggruppamento Campania di “Strade sicure”, i comandanti regionale e provinciali dei Vigili del Fuoco, i comandanti del Gruppo Forestale Carabinieri di Napoli e Caserta, il rappresentante del Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Napoli e l’Incaricato del ministro dell’Interno per il contrasto dei roghi di rifiuti nella regione Campania. (segue) (Ren)