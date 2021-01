© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio sul Grande raccordo anulare di un camion Ama. E' avvenuto oggi, intorno alle 12 all'altezza dell'uscita 15, nella carreggiata interna del Gra. E' intervenuta una squadra dei vigili del fuoco della Rustica per spegnere le fiamme che hanno interessato il mezzo. Non si registrano feriti né altre auto sono state coinvolte. Presente anche la polizia stradale per le verifiche del caso. (Rer)