Turchia: Erdogan, vinceremo anche elezioni presidenziali del 2023

- La coalizione guidata dal partito Giustizia e sviluppo (Akp) vincerà anche le elezioni presidenziali del 2023. Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, parlando oggi in video conferenza al settimo congresso dell’Akp per le città di Kirsehir, Kirikkale, Yozgat e Sivas. "Come Alleanza (popolare, nome della coalizione formata con il Partito per il movimento nazionalista, Mhp, di Devlet Bahceli), saremo rappresentati in parlamento con una schiacciante maggioranza e vinceremo di nuovo le elezioni presidenziali”, ha dichiarato Erdogan. "Siamo di fronte a un'intesa che porta la politica oltre i confini”, ha dichiarato Erdogan. "È difficile per noi fermarci e sprecare anche un solo minuto prima che il nostro Paese raggiunga completamente i suoi obiettivi per il 2023”, ha aggiunto il presidente turco. (segue) (Tua)