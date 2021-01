Vaccini: Lucchini, in Lombardia somministrazione generalizzata a cavallo o dopo l'estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosiddetta "fase generalizzata" dei vaccini anti covid, quella in cui verranno vaccinati tutti i cittadini, anche quelli non a rischio, non anziani, non cronici e non medici "verosimilmente, per quanto oggi è stato dichiarato dalla struttura commissariale, sarà avviata a cavallo o dopo l'estate". Lo ha annunciato il responsabile organizzativo della Lombardia per la campagna vaccinale contro il coronavirus, Giacomo Lucchini, evidenziando che "dipende dai prodotti che verranno messi a disposizione".(Rem)