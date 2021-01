Regno Unito: Scozia introduce restrizioni su ristorazione da asporto e ritiro in negozio di acquisti online

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo scozzese ha annunciato nuove restrizioni sul ritiro di pasti da asporto e sul ritiro in negozio di acquisti online. A partire da sabato infatti, solo negozi che vendono beni di prima necessità (tra cui sono inclusi negozi di abbigliamento, calzature, forniture per l'infanzia e librerie) potranno offrire il servizio di ritiro al punto vendita fisico di acquisti effettuati in rete. Il ritiro dovrà tassativamente avvenire all'esterno su appuntamento, allo scopo di evitare la formazione di code presso il negozio. Per quanto riguarda la ristorazione da asporto, il ritiro dei pasti non potrà più avvenire all'interno, ma dovrà avvenire attraverso una finestra o una porta, con il divieto per il cliente di entrare all'interno dell'attività. Le nuove restrizioni inoltre includeranno il divieto di consumare alcol all'aperto, escludendo di fatto la vendita (sinora autorizzata) di pinte di birra da asporto in tutta la Scozia, escluse alcune isole. Il primo ministro scozzese, Nicola Sturgeon, ha spiegato che, essenzialmente, le nuove restrizioni indicano che le persone dovranno attenersi alle stesse regole imposte durante la scorsa primavera, e "se lavoravano da casa ad aprile dello scorso anno, dovranno farlo anche ora".(Rel)