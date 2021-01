Germania: Baerbock (Verdi), fermare fondazione per gasdotto Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 7 gennaio scorso, il parlamento del Lande ha approvato la proposta del governo per istituire una fondazione pubblica, tra i cui obiettivi rientra il sostegno al completamento del gasdotto. Orientato al bene comune, l'ente si propone di promuovere progetti nel settore della tutela dell'ambiente, della natura e del clima. Allo stesso tempo, la fondazione può agire sul piano commerciale, in particolare acquistando componenti e macchine necessari per il completamento del Nord Stream 2. L'obiettivo è aggirare le nuove sanzioni che gli Stati Uniti minacciano di adottare contro le persone fisiche e giuridiche parte del progetto. (Geb)