Sociale: Assotutela, taglio in bilancio Campidoglio è illogico e scriteriato

- Il progetto di bilancio del Campidoglio che per il 2021 attua un taglio di circa 190 milioni di euro sui servizi sociali è "è assolutamente illogico e scriteriato". Lo sostiene in una nota il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato. "Quello voluto del Campidoglio è sostanzialmente un bilancio lacrime e sangue - aggiunge -, che non soddisfa le esigenze e le necessità del tessuto collettivo, peraltro immerso in una crisi sociale ed economica senza precedenti, dovuta all'emergenza pandemica in atto. A fronte di tutto questo, dunque, la nostra associazione si sarebbe aspettata uno sforzo maggiore e uno stanziamento ben più solido per il comparto dei servizi sociali di Roma, storicamente vicino ai cittadini disagiati e più fragili. E non ci meravigliamo - conclude - delle recenti proteste in merito: la sindaca Raggi e l'amministrazione capitolina stanno purtroppo dimostrando di non voler bene alla Capitale d'Italia".(Com)