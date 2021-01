Messico: covid, muore il primo paziente con la variante britannica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È morto in un ospedale dello stato di Nuevo Leon, il primo paziente registrato in Messico come positivo alla variante "britannica" del nuovo coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali ricordando che l'uomo, cittadino britannico di 64 anni, soffriva di diabete. I test condotti sul paziente, i cui familiari sono al momento sotto stretta osservazione, hanno rivelato che il genoma del virus riscontrato presentava una somiglianza del 86,3 per cento con quello individuato a inizio anno nel Regno Unito. L'uomo che le autorità locali identificano come il vettore della "B117" è atterrato il 28 dicembre a Città del Messico per poi recarsi, il giorno seguente, nello stato di Taumalipas dove vive e porta avanti un'attività imprenditoriale. Oltre ad effettuare controlli sugli altri passeggeri del volo Klm, il governo federale - che non ha mai chiuso le frontiere - ha intensificato i controlli per gli stranieri in arrivo nel paese. (segue) (Mec)