Calabria: Adinolfi (M5s), con avvio processo Rinascita Scott lo Stato c'è

- "Oggi, dal Sud, dalla Calabria, arriva un messaggio importante: lo Stato c'è e i cittadini si fidano sempre di più, denunciando ogni illegalità". Lo ha dichiarato l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Isabella Adinolfi, commentando l'avvio stamani a Lamezia Terme del maxi-processo "Rinascita Scott" contro le cosche di 'ndrangheta del vibonese, frutto del lavoro incessante in prima linea del procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri: "Giorno dopo giorno si rompe sempre di più quel muro di silenzio e di omertà di cui si sono sempre nutrite le mafie Il merito, in questo caso, va alla caparbietà del procuratore capo Gratteri, che non si è mai arreso, guadagnandosi la fiducia di cittadini e imprenditori vessati, che hanno avuto il coraggio di denunciare. Questo sia da esempio soprattutto per i più giovani affinché la cultura della legalità prevalga sull'illegalità". (Ren)