Mali: delegazione Cedeao conclude visita, chiesta tabella di marcia per svolgimento elezioni

- Le autorità del Mali devono predisporre rapidamente la tabella di marcia per lo svolgimento delle elezioni per sostituire il governo di transizione messo in piedi dopo il colpo di Stato dello scorso agosto. È quanto dichiarato dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Cedeao), una cui delegazione guidata dall’inviato speciale ed ex presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha appena concluso una missione di due giorni a Bamako. La missione, si legge in una nota dell’organizzazione, ha invitato tutte le parti a impegnarsi in un dialogo più intenso per "garantire la pace e la stabilità nel Paese" e ha esortato le autorità a garantire che i casi relativi all'arresto di diversi civili fossero trattati equamente secondo la legge. La missione riferirà sulla sua visita e formulerà raccomandazioni ai capi di Stato della regione in un vertice in programma tra poche settimane.(Res)