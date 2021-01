Covid: Putin, osserviamo con preoccupazione diffusione virus in Regno Unito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia osserva con preoccupazione la situazione relativa alla diffusione del coronavirus in Regno Unito. Lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, nel corso di una riunione con il governo in cui ha specificato di essere in contatto con vari colleghi europei su questo tema. "Osserviamo cosa sta succedendo nei singoli Paesi, in particolare, in Regno Unito e con preoccupazione. Siamo in contatto con i nostri partner europei su questi temi", ha detto il presidente russo. (Rum)