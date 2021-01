Ungheria: Covid, riscontrata presenza di una nuova mutazione del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ceppo particolarmente contagioso di Covid-19 riconducibile alla variante britannica è apparso anche in Ungheria in tre campioni esaminati mese di dicembre 2020. Lo ha reso noto il capo dell'Istituto nazionale di sanità ungherese (NNK), Cecilia Muller, durante una riunione con lo staff operativo, aggiungendo che un numero significativo di produttori di vaccini ha assicurato l'efficacia contro questa mutazione. Durante la riunione, il capo della Polizia nazionale (Orfk) ha esortato la popolazione ungherese a non credere agli annunci di vendita di vaccini online poiché sono sicuramente falsi, le dosi, infatti, non sono disponibili in commercio e possono essere ottenute solo presso i centri designati dal governo gratuitamente; ha poi specificato che in Ungheria la polizia monitora costantemente le pubblicità online di vaccini falsi e assicura che al momento non ci sono segnalazioni nel Paese.(Vap)