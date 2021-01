Mobilità: Mennuni (Fd'I), piste ciclabili transitorie a Roma sono follia, chiesto commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle piste ciclabili transitorie realizzate o in corso di sviluppo a Roma, "a Ostia, come a via Tuscolana, a via Gregorio VII, nel Municipio II e ora anche a via Battistini, prosegue la follia pentastellata di restringere le carreggiate, disegnare delle strisce gialle per terra e chiamarle ciclabili". Lo dichiara in una nota Lavinia Mennuni, consigliera di Fratelli d'Italia in Assemblea capitolina. "Ovviamente, in ogni città europea sono concepite e realizzate ben diversamente - aggiunge -. Sono convinta della necessità di ampliare la mobilità ciclistica, con l'orgoglio di aver contribuito a realizzare in passato circuiti adeguati come la ciclopedonale Balduina Monte Mario, ma questo modo di creare ciclabili lascia assai perplessi: si eliminano i parcheggi, si restringono le carreggiate, i marciapiedi e i passaggi pedonali, aumenta traffico e smog, con macchine ferme in fila che inquinano di più perché ferme per ciclabili usate da pochi. Nel II municipio - prosegue Mennuni - le ciclabili hanno occupato i marciapiedi, come accaduto a via Gregorio VII, via Battistini, asse viario importante, che diventerà molto più stretta, pericolosa, trafficata. Sono proprio necessarie le ciclabili fatte così approssimativamente? Non era meglio dedicare risorse ed energie ad altre priorità che davvero a Roma non mancano? Se penso a via Battistini più che a favorire chi va in monopattino avrei evitato di far trovare chiuse le stazioni della metro. E soprattutto a prolungare la linea A fino a Casalotti, Selva Candida, Casal Selce. Le ciclabili vanno fatte, ma non cosi: bisogna creare percorsi adeguati e sicuri, ridisegnare i marciapiedi, creare soluzioni alternative per parcheggi e di incentivo per la mobilità elettrica. Ho chiesto come componente della commissione mobilità capitolina una urgente commissione allo scopo di verificare gli impatti di queste pseudo piste. E cercare di far ragionare l'amministrazione grillina. Le cose - conclude - vanno fatte per bene e non disegnando qualche striscia di vernice tanto per far vedere che si è fatto, tardivamente e superficialmente, qualcosa. Roma ha altre priorità, i romani meritano di più".(Com)