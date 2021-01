Lombardia: Comazzi (Fi), da M5s illazioni e attacchi preventivi, percorso riforma trasparente e corretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, dichiara in una nota: “Le illazioni di alcuni esponenti M5s sull’operato di Regione Lombardia sono gravissime e strumentali. Il percorso verso la nuova riforma sanitaria è improntato alla massima trasparenza e correttezza e sarà condiviso dal Consiglio regionale, nell’interesse di tutti i lombardi. Letizia Moratti si è insediata in giunta da pochi giorni ma l’opposizione, pur di fare propaganda, ne ha già fatto il bersaglio di attacchi preventivi. Il consigliere Fumagalli, in particolare, ci ha abituato alle sue numerose gaffes: anziché gettare fango parlando di fantomatiche ‘audizioni improprie’ farebbe meglio a chiedere scusa e a tacere”.(Com)