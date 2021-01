Lazio: Giannini (Lega), approvato odg per murale dedicato a fratelli Mattei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Approvato dall'aula del Consiglio regionale un ordine del giorno a firma del consigliere della Lega Daniele Giannini, che impegna il presidente della Giunta Nicola Zingaretti ad attivare le procedure per la realizzazione di un'opera muraria dedicata alla memoria dei fratelli Stefano e Virgilio Mattei nello stabile romano di via Bernardo da Bibbiena 10 antistante la finestra in cui persero la vita i due ragazzi, colpevoli unicamente di essere i figli del segretario della locale sezione del Msi". Ad annunciarlo in una nota il consigliere regionale del Lazio della Lega Daniele Giannini. "Nel corso degli anni - aggiunge l'esponente leghista -, la Regione Lazio ha partecipato in via ufficiale, con il proprio cerimoniale, a più ricorrenze di quel tragico evento datato 16 aprile 1973 nel quale furono barbaramente uccisi i fratelli Mattei e che a tutt'oggi ha lasciato la famiglia senza giustizia". "La mia proposta accolta dall'Aula - conclude - prende spunto da un avviso pubblico denominato 'Lazio street art' che consente la riqualificazione di alcune strutture con progetti degli enti locali e delle associazioni".(Com)