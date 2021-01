© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’approvazione in Consiglio dei ministri del Recovery plan "rappresenta certamente un momento chiave nel percorso di contrasto alla pandemia e di ripartenza del Paese. In questo contesto, nato da un confronto serrato tra tutte le forze della maggioranza, dispiace l’astensione delle colleghe Teresa Bellanova ed Elena Bonetti". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. (Rin)