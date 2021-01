Imprese: Dubai, dal 21 al 25 febbraio collettiva italiana al Gulfood Exhibition 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella prossima edizione della fiera Gulfood 2021, prevista a Dubai dal 21 al 25 febbraio 2021, Ice Agenzia sarà presente con l'organizzazione di eventi ed attività per la promozione dei prodotti agroalimentari italiani. Ice Agenzia realizzerà come negli anni scorsi l'"Italian Food Lab", un'area eventi con un laboratorio di cucina presso la Saeed Hall - Stand S1-302 del World Trade Center. A Gulfood, il più grande evento fieristico dell'area del Consiglio di cooperazione del Golfo (Ccg), partecipano di solito oltre 150 aziende italiane in presenza diretta, con i loro distributori locali o con consorzi e associazioni, che avranno la possibilità di presidiare il mercato che ospiterà l'attesa l'Esposizione universale Expo 2020 Dubai (dal primo ottobre 2021). Il format già ben collaudato ed efficace, prevede l'organizzazione di diverse sessioni di cucina e un ricco programma di degustazioni, curate da chef italiani di alto livello, durante le quali le aziende italiane che aderiranno all'iniziativa avranno modo di promuovere i propri prodotti attraverso azioni di "Education, Tasting, Promotion" mirate ad un pubblico di importatori, distributori, e rappresentanti di catene del retail dell'area Ccg. Gli interessati possono manifestare il proprio interesse entro il 20 gennaio 2021 scrivendo all'indirizzo email dubai@ice.it (segue) (Res)