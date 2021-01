Imprese: Dubai, dal 21 al 25 febbraio collettiva italiana al Gulfood Exhibition 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agli eventi che Ice Agenzia organizzerà presso l'Italian Food Lab potranno partecipare sia le aziende italiane espositrici presenti con i loro stand nei diversi padiglioni che coloro che non hanno previsto per quest'anno la presenza a Gulfood 2021. Nello specifico la partecipazione all'iniziativa prevede: un programma di degustazioni e master class di cucina italiana, a cura di chef italiani di livello che sarà promosso presso visitatori, operatori locali e del settore horeca e giornalisti con inviti personalizzati; esposizione e distribuzione del catalogo aziendale all'interno dell'area Ice; la definizione di un media plan con azioni di comunicazione mirate su su riviste specializzate del settore HO.RE.CA, stampa generalista e canali digital/social di Ice Agenzia e di main local influencers; servizio di interpretariato e assistenza on site (hostess) a titolo non esclusivo. (Res)