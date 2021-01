Ue: Jourova a "Politico", dietro a stop dei social a Trump rischi per libertà di parola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatto che le grandi aziende del web e della tecnologia possano mettere a tacere un presidente degli Stati Uniti in carica sulla base di criteri poco chiari e senza supervisione può essere pericoloso per la libertà di parola. A dirlo, in una intervista al Brussels Playbook di "Politco.eu", è la vice presidente della Commissione europea, Vera Jourova, responsabile dell'esecutivo europeo per il capitolo valori e trasparenza. "Anche se credo che l'irresponsabile incitamento alla violenza del presidente Donald Trump meritasse un'azione, è chiaro che non possiamo continuare così", ha detto. "Il fatto che (le aziende Big Tech) possano mettere a tacere un presidente degli Stati Uniti in carica sulla base di criteri poco chiari e senza supervisione può essere pericoloso per la libertà di parola", ha aggiunto. Per Jourova, è necessario che ci siano "una regolamentazione più rigida, obblighi più applicabili e una maggiore responsabilità degli attori digitali". Secondo la vice presidente, il Digital services act (Dsa) e il Digital Markets Act, recentemente annunciati dalla Commissione europea, "aumenteranno la responsabilità delle piattaforme online e chiariranno le regole per l'eliminazione dei contenuti illegali", ma queste proposte "avranno di tempo per diventare realtà e dobbiamo agire ora". Tra i "passi più immediati" per riorganizzare digitalmente la vita democratica e dotare l'Ue "di strumenti migliori" per combattere i contenuti dannosi online, Jourova ha citato il Piano d'azione per la democrazia europea, che chiede un "nuovo patto contro la disinformazione". Questo significa, ha specificato Jourova, che "abbiamo bisogno della responsabilità degli algoritmi e abbiamo bisogno che le aziende diventino parte di un sistema prevedibile e trasparente". (segue) (Beb)