Ue: Jourova a "Politico", dietro a stop dei social a Trump rischi per libertà di parola (2)

- Tornando alla situazione negli Usa, Jourova ha sottolineato che la fiducia nei governi è stata erosa durante gli anni di Donald Trump alla Casa Bianca, e ha avvertito che "quello che è successo negli Stati Uniti" lo scorso 6 gennaio con l'attacco dei sostenitori di Trump al Congresso, "ha semi anche in Europa" e "può essere risolto solo se la fiducia viene ripristinata, nella scienza, nei governi e nella società". Il punto, secondo la vice presidente, è che mentre "i fatti appartengono a tutti, l'opinione appartiene a un individuo" e "questa distinzione è stata danneggiata". La lezione del 6 gennaio che arriva da oltre Oceano, per Jourova, è che bisogna "agire e combattere" sia nella vita reale che in quella virtuale. "Dobbiamo smetterla di accettare come consueto gli attacchi ai valori, allo stato di diritto, a giudici e media indipendenti, ai diritti fondamentali e alla democrazia. Dobbiamo reagire", ha detto. Per questo, Jourova ha sollevato una critica verso gli stessi "sostenitori della democrazia". Perché "siamo stati colpevoli di negligenza e di una convinzione ingenua che la democrazia insieme ai suoi valori e alle sue libertà si difenderà" da sola. Invece, "la democrazia è fragile, soggetta ad attacchi dall'interno e dall'esterno", ha evidenziato. (Beb)