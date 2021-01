Francia: aperta indagine preliminare su minsitro d'Oltremare Lecornu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la Procura nazionale finanziaria ha aperto un'inchiesta preliminare nei confronti del ministro dell'Oltremare, Sebastien Lecornu. Le indagini si concentrano sulle precedenti attività di Lecornu, quando era presidente del dipartimento dell'Eure. L'inchiesta è stata affidata all'Ufficio centrale di lotta alla corruzione e alle infrazioni finanziarie e fiscali (Oclciff). Il fascicolo è stato aperto nel 2019 per "conflitto di interesse" e "omissione di dichiarazione all'Alta autorità per la trasparenza della vita pubblica".(Frp)