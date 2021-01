Speciale difesa: Uganda, blindati dell’esercito schierati nella roccaforte dell’opposizione a Kampala

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il ministro della Difesa e degli affari dei veterani, Adolf Mwesigye, e il ministro per gli Affari interni, Jeje Odongo, hanno dichiarato ai giornalisti a Kampala che il governo era al lavoro su come gestire al meglio i social media che, a loro dire, sono stati utilizzati in modo improprio durante la campagna elettorale. Le restrizioni all'accesso a Facebook arrivano il giorno dopo che il colosso del web ha confermato di aver chiuso una serie di account appartenenti a funzionari del governo ugandese accusati di aver cercato di manipolare il dibattito pubblico in vista delle elezioni di giovedì. La campagna elettorale in vista delle elezioni presidenziali e legislative del 14 gennaio ha preso il via lo scorso 9 novembre. In lizza ci sono un totale di 11 candidati, fra cui il presidente in carica Yoweri Museveni, che correrà per un sesto mandato. Fra gli altri candidati al voto del 14 gennaio figurano l'ex comandante dell'esercito Mugisha Muntu e l'ex ministro della Sicurezza generale Henry Tumukunde. A novembre un candidato alla presidenza, Patrick Amuriat, è stato arrestato nella sede del suo partito. (Res)