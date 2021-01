Speciale difesa: Libano-Israele, ministra Difesa Akar chiede a Onu lo stop alle "violazioni israeliane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa del Libano, Zeina Akar, ha chiesto alle Nazioni Unite di intervenire per “porre fine alle violazioni prima possibile e chiedere alla parte israeliana di attenersi alla piena attuazione della risoluzione 1701”. E’ quanto si legge in una dichiarazione dell’ufficio di Akar, diffusa in seguito al sorvolo dello spazio aereo libanese da parte di velivoli israeliani. "Dall'inizio della scorsa settimana, lo spazio aereo del Libano è stato testimone di intensi sorvoli del nemico israeliano a quote molto basse, il che costituisce una palese violazione della sovranità libanese, per non parlare del panico tra i cittadini libanesi, in particolare i bambini", si legge nella dichiarazione della ministra. (Res)