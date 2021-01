Speciale difesa: Israele-Libano, Forze difesa israeliane arrestano pastore libanese in zona contesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno arrestato un pastore che ha attraversato il territorio israeliano dal Libano. In una dichiarazione, le Idf fanno sapere che il pastore è stato arrestato per essere interrogato dopo essere stato catturato vicino ad Har Dov, un'area contesa rivendicata da Israele, Libano e Siria. "Le Idf non permetteranno alcun tentativo di violare la sovranità dello Stato di Israele", si legge. Il quotidiano israeliano "The Times of Israel" riferisce che secondo alcune fonti, il movimento filo-iraniano libanese Hezbollah utilizzerebbe i pastori per raccogliere informazioni sulle operazioni militari israeliane a ridosso della linea di demarcazione. (Res)