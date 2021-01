Speciale difesa: Venezuela, Società interamericana della stampa condanna violazioni del "regime" di Maduro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata del Regno Unito a Caracas ha risposto pubblicando un comunicato in difesa della libertà di espressione e rivendicando le sue iniziative a sostegno della stampa venezuelana. “La libertà di espressione e la libertà dei media sono necessarie per la democrazia. La loro difesa è una priorità per il Regno Unito”, si legge sul profilo Twitter dell’ambasciata. “Nei nostri sforzi in Venezuela abbiamo promosso diversi progetti di cooperazione con varie organizzazioni indipendenti per sostenere il miglioramento delle capacità dei giornalisti venezuelani. Le informazioni su ogni attività e progetto sostenuto dall’ambasciata britannica a Caracas sono pubbliche e possono essere consultate nei nostri social network e nelle pagine web ufficiali del governo britannico”, prosegue la nota. Il tweet, che è stato fissato, si conclude confermando l’impegno di Londra: “Il Regno Unito continuerà a sostenere la società civile nella promozione dei valori democratici e dei diritti umani”. (Vec)