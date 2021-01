Speciale difesa: Israele, ministro Difesa visita confine con Siria, “non ci sediamo e aspettiamo, ma agiamo”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele continua a essere vigile lungo tutti i confini. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, in visita sulle Alture del Golan. “Abbiamo agito e continuiamo ad agire contro chiunque cerchi di sfidarci, da vicino o da lontano. Non ci sediamo ad aspettate. Agiamo sulla sicurezza, agiamo politicamente ed economicamente”, ha aggiunto Gantz. In occasione della visita presso un punto di osservazione a ridosso della Siria, i responsabili del comando settentrionale hanno illustrato il riesame della strategia pianificata dalle Forze di difesa (Idf). (Res)