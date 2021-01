Lavoro: M5s, da commissione Senato ok a ddl personale diplomatico, testo va in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il via libera in commissione Lavoro del Senato "il disegno di legge, presentato dal Movimento cinque stelle, prima firmataria la deputata Tiziana Ciprini, di modifica dei rapporti di lavoro del personale diplomatico, degli uffici consolari e degli istituti di cultura, ha esaurito l'iter nei due rami del Parlamento ed è pronto per approdare in Aula. Il parere positivo al testo da parte della Commissione, riunita in sede redigente, è arrivato a maggioranza dei presenti; astenuti Lega, Fd'I e FI. Ne dà notizia una nota M5s. "L'ok al testo - commenta il senatore M5s Sergio Romagnoli, relatore del disegno di legge in Commissione - ci consente di modificare una disciplina che risale agli anni'70, uniformando la normativa prevista per il personale diplomatico, degli uffici consolari e degli istituti di cultura alle disposizioni più recenti, applicata in altri settori, anche alla luce delle modifiche intervenute col decreto Dignità ad esempio in tema di contratti di lavoro a tempo determinato". (segue) (Com)