Germania: ministro Salute Spahn, vaccino anti-Covid è “luce alla fine del tunnel”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vaccino contro il coronavirus accende “una luce alla fine del tunnel” della pandemia. È quanto dichiarato dal ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, nel corso dell'informativa che sta tenendo al Bundestag, la prima dall'avvio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 in Germania come negli altri Stati membri dell'Ue, il 27 dicembre scorso. Secondo Spahn, “mai nella storia un vaccino è stato disponibile in tempi così rapidi”. Per il ministro della Salute tedesco, si tratta “di un grande successo, un successo anche tedesco”. Il riferimento è al vaccino sviluppato dall'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech con la casa farmaceutica statunitense Pfizer, il primo a ottenere l'autorizzazione alla distribuzione nell'Ue dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema). Nella sua dichiarazione al Bundestag, Spahn ha rivolto un appello a favore delle vaccinazioni contro la Sars-Cov2. In particolare, il ministro della Salute tedesco ha dichiarato che “soltanto se la maggior parte dei cittadini è disposta a farsi vaccinare, il coronavirus può essere sconfitto”. Spahn ha poi difeso l'approvvigionamento del vaccino da parte dell'Ue, affermando che “la rotta europea è nell'interesse della Germania”. (Geb)