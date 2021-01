Qatar: ministero Ambiente firma accordo con Continental Trading Company per costruire una “città container”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Municipalità e dell'Ambiente del Qatar ha firmato un accordo Continental Trading Company per costruire una “città di container” per il self-storage nell'area di Bujod su Al Majd Road. Lo riferisce il quotidiano qatariota “The Peninsula”. Lo scopo del progetto è quello di utilizzare i terreni di proprietà del governo e fornire aree per riporre attrezzature da campeggio, mobili, articoli per la casa e altri prodotti. Il progetto sorgerà su un'area di 310.884 metri quadrati e offrirà strutture logistiche che consentiranno a persone e aziende di immagazzinare le proprie merci nei container. Le persone potranno affittare i container per intero o per metà e immagazzinare tutti gli oggetti, a breve o lungo termine, pagando un modesto affitto. Il progetto dovrebbe entrare in funzione entro il secondo trimestre del 2021 e aiuterà le persone a evitare di violare la legge sull'igiene e sulla sicurezza pubblica accumulando attrezzature da campeggio nelle aree residenziali.(Res)