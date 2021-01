Libia: al via a Ginevra gli incontri del comitato consultivo del Foro di dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I membri del comitato consultivo scelto dal Foro di dialogo politico libico incaricato di risolvere le controversie sull'autorità esecutiva si incontreranno oggi a Ginevra sotto l’egida delle Nazioni Unite. I colloqui dureranno tre giorni e avranno l’obiettivo di discutere le questioni in sospeso e di disaccordo tra gli esponenti del Governo di accordo nazionale libico (Gna) e le parti del governo non riconosciuto della Cirenaica che appoggia il generale Khalifa Haftar legate ai meccanismi di selezione della nuova leadership politica in Libia.Come riferisce l’emittente panaraba “al Arabiya” si tratta del tentativo per dare una "ultima possibilità" a chi vuole salvare il percorso dei negoziati e fermare la crisi libica. Gli incontri saranno dedicati allo scambio di opinioni e idee sui nuovi meccanismi di selezione delle autorità tra i membri del comitato consultivo sotto la supervisione della missione Onu in Libia Unsmil, presentando proposte e discussioni sui punti di contrasto nella speranza di raggiungere un consenso su opzioni specifiche che vengono presentate ai membri del dialogo politico. Questi ultimi le dovranno poi votare attraverso un nuovo incontro a Tunisi o tramite videoconferenza. (Res)