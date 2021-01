Covid: Astorre (Pd), bene Vaia, scuola e sanità per futuro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ripartenza in sicurezza della scuola è quello che i nostri ragazzi chiedono, e può concretizzarsi con una seria indagine sierologica come proposto dal direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. Scuola e sanità devono viaggiare insieme per il futuro del Paese". E' quanto scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre. "Sulla riapertura della scuola in sicurezza dobbiamo essere tutti uniti: il Lazio - aggiunge Astorre - sta procedendo con il programma di tamponi gratis per studenti. Rendere prioritario il vaccino per studenti e personale scolastico potrebbe essere un altro percorso utile. Seguiamo le indicazioni della scienza per contenere la pandemia Covid-19 e lavoriamo senza divisioni - conclude - per una scuola sicura". (Com)