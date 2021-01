Milano: festa con deejay in discoteca, 30 partecipanti multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato, tramite una segnalazione sull'app Youpol, ha scoperto nella notte una festa illegale in locale di corso di Porta Ticinese a Milano con oltre 30 partecipanti, privi di mascherina. Poco dopo le due, gli agenti della Questura sono intervenuti in una discoteca al civico 32 della via che collega le colonne di San Lorenzo alla Darsena. All'interno hanno trovato uomini e donne ballare a ritmo della la musica messa da un deejay con una console professionale. I poliziotti hanno identificato e multato, per il mancato rispetto delle norme anti-Covid, i presenti, tra i 19 e 41 anni, tra cui cinque italiani e anche alcuni originari da Francia, Brasile, Marocco, Georgia, Serbia, Bulgaria e Grecia. (Rem)