- "Approvato in Cdm il Recovery Plan. Altro passo concreto, sui temi. Andiamo avanti. L'Italia non può bloccarsi, specialmente ora. Abbiamo in mente solo una cosa: la ripartenza. Stabilità e rilancio, questo chiedono i cittadini e questo devono dare le forze politiche responsabili". Così su Twitter il deputato questore M5s, Francesco D'Uva. (Rin)