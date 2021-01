Governo: Fornaro (Leu), crisi al buio è contro l'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'apertura di una crisi al buio è l'ultima e la peggiore risposta che si possa dare agli italiani in piena emergenza sanitaria e in una crisi economica complessa e profonda". Lo afferma il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. "Mentre ci sarebbe bisogno di responsabilità e coesione, si sta dando uno spettacolo di fibrillazioni e polemiche che alla fine non farà uscire nessuno vincitore. Si facciano prevalere le ragioni del dialogo e del rispetto reciproco - aggiunge - perché quando si rompe è sempre difficile, molto difficile mettere insieme i cocci".(Com)