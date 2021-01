Roma: controlli polizia, una denuncia e 2 negozi chiusi per non rispetto misure anti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una persona denunciata, due attività commerciali chiuse per il mancato rispetto delle misure anti Covid e 400 euro di multe elevate. Questo il bilancio dei controlli effettuati della polizia di Stato nell'area dei portici di Piazza Vittorio Emanuele II e dei giardini, luoghi di Roma nei quali bivaccano diversi cittadini extracomunitari e persone senza fissa dimora. In particolare, durante le operazioni di controllo sono state identificate 67 persone, una delle quali denunciata in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale. Le persone senza fissa dimora hanno parlato, una ad una, con il personale della sala operativa sociale che è riuscita a collocarne 2 in ostelli messi a disposizione dal Comune di Roma; altre 10 hanno rifiutato qualsiasi tipo di sistemazione. Con l'ausilio del personale Ama sono stati rimossi circa 300 kg di masserizie utilizzate come giacigli di fortuna. Inoltre gli agenti della squadra amministrativa del commissariato Esquilino hanno controllato diversi negozi ubicati nelle vie limitrofe a Piazza Vittorio chiudendo, rispettivamente per 5 e 3 giorni per inosservanza delle misure anti – covid, due attività, a carico delle quali sono state emesse sanzioni amministrative pari 400 euro ciascuna. (segue) (Rer)