Imprese: Cdp, concluso impiego Panda Bond per finanziare aziende italiane in Cina

- Cassa Depositi e Prestiti (Cdp) ha sostenuto i piani di crescita in Cina del Gruppo Danieli, leader mondiale nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica, attraverso un finanziamento in valuta locale di importo pari a oltre 94 milioni di Renminbi, equivalenti a circa 12 milioni di euro. Con il finanziamento in favore del Gruppo Danieli - si legge in una nota - Cdp finalizza con successo l'impiego della provvista del "Panda Bond" da 1 miliardo di Renminbi, equivalenti a circa 130 milioni di euro, conclusa positivamente ad agosto 2019. Cdp è stato il primo emittente italiano, nonché il primo Istituto Nazionale di Promozione europeo, a effettuare un'emissione obbligazionaria in Cina in valuta locale volta a supportare imprese italiane già attive o interessate a operare sul mercato cinese. (segue) (Com)