Imprese: Cdp, concluso impiego Panda Bond per finanziare aziende italiane in Cina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le risorse raccolte hanno consentito a Cdp di avviare una nuova operatività, sia in modalità diretta che indiretta attraverso il sistema bancario, destinata a favorire l'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale attraverso la crescita delle succursali o delle controllate cinesi di imprese italiane. La raccolta del Panda Bond è stata impiegata per il 77 per cento in modalità diretta, mediante la sottoscrizione di otto contratti di finanziamento bilaterali con eccellenze italiane operanti sul mercato cinese, e per il 23 per cento in via indiretta attraverso la filiale di Shanghai di Banca Monte dei Paschi di Siena, destinata a supportare operazioni di importo ridotto in favore di PMI e di imprese che attualmente non possono beneficiare dei finanziamenti diretti Cdp. La nuova operatività di intervento di Cdp in Cina ha consentito alle imprese italiane di approvvigionarsi in valuta locale a medio-lungo termine. L'impiego delle risorse ricavate dall'emissione del Panda Bond si conclude con il finanziamento in favore del Gruppo Danieli, multinazionale italiana fondata nel 1914, con sede a Buttrio (Udine), quotata alla Borsa di Milano e leader mondiale nella progettazione, costruzione, vendita ed installazione di macchine ed impianti per l'industria siderurgica. (segue) (Com)