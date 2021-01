Imprese: Cdp, concluso impiego Panda Bond per finanziare aziende italiane in Cina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Danieli conta oltre 9000 dipendenti ed opera attraverso stabilimenti produttivi e centri di assistenza clienti situati in tutto il mondo. Il fatturato del Gruppo è di oltre 2,7 miliardi di euro, realizzato prevalentemente all'estero. Le risorse saranno destinate a supportare la crescita del Gruppo in Cina a sostegno di interventi tesi al potenziamento delle linee di produzione esistenti con l'obiettivo di fornire impianti innovativi ai clienti cinesi e nel mondo capaci di produrre acciaio con tecnologie "Green". Con il completo utilizzo dei fondi, Cdp potrebbe avviare la strutturazione di una potenziale seconda emissione Panda Bond. "Grazie al lancio del primo Panda Bond sul mercato cinese e al possibile avvio di una nuova operatività diretta e indiretta in valuta locale - ha detto Paolo Calcagnini, vicedirettore generale e Chief Business Officer Cdp - Cdp ha rafforzato ulteriormente il suo supporto all'espansione delle imprese italiane operanti all'estero, facilitando l'accesso al credito a medio-lungo termine delle controllate cinesi di imprese italiane - anche di media e piccola dimensione - favorendone il consolidamento e la crescita sui mercati internazionali." (Com)