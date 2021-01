Slovacchia: economia, previsto aumento del costo per servizio idrico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo del servizio idrico e della rete fognaria per le famiglie slovacche aumenterà in media del 3,2 per cento nel 2021, ovvero un aumento dei costi mensili di circa 55 centesimi di euro. Lo rende noto l'Ufficio per la regolamentazione delle industrie di rete (Urso) attraverso il suo portavoce, Rodoslav Igaz aggiungendo che nel 2021 il prezzo medio per la produzione e fornitura di acqua potabile presso le società idriche della Repubblica slovacca sarà di circa di 1,11 euro per metro cubo senza Iva, un aumento circa del 2,5 per cento su base annua; la reta fognaria invece vedrà un aumento del 3,2 per cento su base annua. Secondo il portavoce le variazioni di prezzo sono dovute a un aumento dei costi economicamente giustificati da parte delle entità che gestiscono queste risorse e che i valori riportati sono valori medi, dato che i prezzi di acqua e rete fognaria in Slovacchia variano in base alle condizioni locali. (Vap)