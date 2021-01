Economia: Istat, per imprese da gennaio a novembre 2020 calo del 12,1 percento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A novembre, l’indice della produzione industriale ha registrato un calo congiunturale (-1,4 percento) a sintesi di una riduzione dell’attività in tutti i principali comparti (-4,0 per i beni di consumo, -3,6 per l’energia e -0,6 per i beni strumentali) a eccezione dei beni intermedi (+0,2). Considerando il periodo gennaio-novembre gli indici corretti per i giorni lavorativi segnano una contrazione significativa (-12,1). Il dato di novembre conferma la fase di attenuazione del processo di recupero dei ritmi produttivi. Sotto l’ipotesi che a dicembre i livelli di produzione industriale si mantengano uguali a quelli di novembre, il quarto trimestre registrerebbe quindi una contenuta flessione rispetto al trimestre precedente (-0,8)". Lo ha riferito l'Istat nella nota sull'andamento economico mensile: "A ottobre gli ordinativi dell’industria hanno evidenziato un aumento congiunturale (+3,0%) con incrementi simili per il mercato interno ed estero (rispettivamente +3,0 e 2,8). Nella media di agosto-ottobre rispetto ai tre mesi precedenti, l’indice totale ha segnato un deciso recupero (+20,6). Dopo cinque mesi di continua crescita, a ottobre le esportazioni hanno mostrato una flessione in termini congiunturali (-1,3)". (segue) (Ren)