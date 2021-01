Economia: Istat, per imprese da gennaio a novembre 2020 calo del 12,1 percento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma non è tutto: "Rispetto all’anno precedente il divario si è nuovamente ampliato: le vendite all’estero di prodotti italiani sono, infatti, risultate inferiori dell’8,4 rispetto a ottobre 2019. Le importazioni, dopo il calo registrato a settembre, a ottobre hanno segnato un nuovo aumento (+1,4 in termini congiunturali). Il valore complessivo degli acquisti continua, tuttavia, a essere significativamente inferiore a quello osservato nello stesso mese dell’anno precedente (-8,2)". E dunque: "Nel complesso, sono risultate in calo sia le esportazioni dirette verso i mercati Ue sia su quelli extra Ue (rispettivamente -0,3 e -2,3 in termini congiunturali). Gli acquisti dall’estero a ottobre hanno, viceversa, segnato un aumento in entrambi i mercati, più accentuato nel caso dei beni provenienti dall’area extra Ue (+1,6, +1,2 le importazioni dall’Ue)". E dunque: "Da un punto di vista settoriale, le esportazioni sono state condizionate negativamente dalle vendite di beni di consumo non durevoli (-2,6) e di prodotti intermedi (-1,8), mentre i beni strumentali hanno evidenziato un lieve incremento (+0,5). L’aumento delle importazioni è risultato diffuso tra i settori, in particolare per quelli strumentali (+2,0) e intermedi (+1,5) mentre sono risultati in calo i prodotti energetici (-2,5)". (segue) (Ren)